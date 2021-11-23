RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Швейцарії відкриють
готель, що прийматиме...

У Швейцарії відкриють готель, що прийматиме...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 05:17

У Швейцарії відкриють готель, що прийматиме...

Пропонуємо до обговорення:
Готельна мережа FIVE Hotels and Resorts, що базується в Дубаї, планує відкрити філію в столиці Швейцарії і почати приймати криптовалютні перекази за проживання та послуги.

Дивися повний текст
У Швейцарії відкриють готель, що прийматиме криптовалютні платежі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97941
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 05:17

"примерно 78% клиентов отеля — молодые люди в возрасте до 5 лет. Именно на эту возрастную группу приходится около 60% владельцев криптовалют"
А у нас отели для такой возрастной группы яслями называют и владельцев криптовалют там не водится. Отсталые мы люди.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати...
R2 » Пон 23 тра, 2022 09:44
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 09:45
3x2x3x2
Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн...
R2 » Вів 23 лис, 2021 16:48
6 714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 13:42
swsashadow
Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують...
R2 » Вів 23 лис, 2021 11:04
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 11:04
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2024)
13.06.2022 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.