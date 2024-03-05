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У Швейцарії лише третина
населення мають у власності житло

У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:04

У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло

Пропонуємо до обговорення:
Для більшості швейцарців перспектива мати власне житло залишається нездійсненною мрією. Тільки один із трьох живе у власній квартирі чи будинку.

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У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Для більшості швейцарців перспектива мати власне житло залишається нездійсненною мрією. Тільки один із трьох живе у власній квартирі чи будинку.


Це означає, що в країні мало можливостей заробити на житло. Для повноти уявлення слід глянути структуру населення: кількість мігрантів, кількість працюючих, віковий і статтєвий склад тощо.
fler
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Модератори: Ірина_, Модератор

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