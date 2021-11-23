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У Швейцарії відкриють готель, що прийматиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 чер, 2022 05:17
Пропонуємо до обговорення:
Готельна мережа FIVE Hotels and Resorts, що базується в Дубаї, планує відкрити філію в столиці Швейцарії і почати приймати криптовалютні перекази за проживання та послуги.
Дивися повний текст У Швейцарії відкриють готель, що прийматиме криптовалютні платежі
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Додано: Пон 13 чер, 2022 05:17
"примерно 78% клиентов отеля — молодые люди в возрасте до 5 лет. Именно на эту возрастную группу приходится около 60% владельцев криптовалют"
А у нас отели для такой возрастной группы яслями называют и владельцев криптовалют там не водится. Отсталые мы люди.
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