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Податок на квартири для
українців змінили: коли...

Податок на квартири для українців змінили: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04

Податок на квартири для українців змінили: коли...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на квартири скасували фактично до 2023 року.

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Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04

Щось не зовсім зрозумів, у Законі пишуть про ТОТ, а у статті на усіх- територіях. То для усіх областей скасовано чи як?
melkh
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