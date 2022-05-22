RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на квартири для
українців змінили: коли...

Податок на квартири для українців змінили: коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04

Податок на квартири для українців змінили: коли...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на квартири скасували фактично до 2023 року.

Дивися повний текст
Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97953
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04

Щось не зовсім зрозумів, у Законі пишуть про ТОТ, а у статті на усіх- територіях. То для усіх областей скасовано чи як?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 07:32

Re: Податок на квартири для українців змінили: коли...

теж цікаво
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 27.03.15
Подякував: 788 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:30

Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й - мы живем в прошлом
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 15.02.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
R2 » Нед 22 тра, 2022 07:54
3 822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 14:56
isaaknemos
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –...
R2 » Чет 02 чер, 2022 10:41
3 527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 15:35
Феодал
Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення...
R2 » Нед 05 чер, 2022 10:56
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 чер, 2022 10:56
andriymak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3147)
14.06.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.