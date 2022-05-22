В Україні податок на квартири скасували фактично до 2023 року.
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Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04
Податок на квартири для українців змінили: коли...
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Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат
Додано: Пон 13 чер, 2022 20:04
Щось не зовсім зрозумів, у Законі пишуть про ТОТ, а у статті на усіх- територіях. То для усіх областей скасовано чи як?
Додано: Вів 14 чер, 2022 07:32
Re: Податок на квартири для українців змінили: коли...
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