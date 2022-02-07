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З 16 липня ресурси в Мережі та інтерфейси мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:31
Пропонуємо до обговорення:
З 16 липня мова веб-ресурсів та інтерфейсів користувача — українська, повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови.
Дивися повний текст З 16 липня ресурси в Мережі та інтерфейси мають локалізувати українською мовою: які штрафи передбачені
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:31
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