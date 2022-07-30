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Долар почне падати: аналітик
розповів, коли чекати...

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:27

  sich написав:Ауууу, то коли вже "курс прямуватиме до позначки 33,0 гривні за долар"?

Охрименко когда-то говорил, что равновесный курс доллара 4, я ему верю.
antey1969
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