Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1591159215931594

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:29

  idealstorm написав:
  Rack написав:idealstorm
Я рахую, що якщо людина витрачає особисті гроші, на свій власний розсуд, то блокувати їх за те, що банк вирішив, що це є ризиковими операціями не правомірно. З дитиною ми сами розберемося, треба буде - будемо лікувати )

Не банк прийшов до вас і вимагав відкрити рахунок. Власне, позиція "нам усі винні" хибна. Удачі

таак, згоден з idealstorm
Rack, гроші то ваші, от послуги з їх збереження і використання надаються банком згідно ДКБО (а там є про Фінмон).
Користуйтеся послугами альтернативниХ фінкомпаній або самостійно. Залишиться домовитися тільки з податковою... і бандюгами :wink:
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:48

  Amethyst написав:Rack, гроші то ваші, от послуги з їх збереження і використання надаються банком згідно ДКБО (а там є про Фінмон).

Тут две стороны. Без базара, клиент лох, потому, что отдал деньги банку, подписав договор, что банк с ними может сделать по сути что угодно и отдаст только по доброй воле. Но есть ещё вопрос, как называть тогда банк. Оставлю это на усмотрение каждого но отмечу, что я сейчас пытаюсь оформить нотариальную доверенность о том, что другой чувак может произвольно распоряжаться деньгами, которые я ему дам. По сути то же самое ДКБО, только на полутора страничках, а не полутора сотнях. Нотариус говорит, что это мошенническая схема какая-то и от греха подальше она это оформлять не будет.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:58

Re: Sense Bank

  moveton написав:пытаюсь оформить нотариальную доверенность о том, что другой чувак может произвольно распоряжаться деньгами, которые я ему дам.
Тобто це безповоротна фіндопомога, що завіряється нотарем?
Комусь з фінмоном допомагаєте чи... Алі-Бабі? :P
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 19:07

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Тобто це безповоротна фіндопомога, що завіряється нотарем?

Нет, не помощь. Насколько возвратно - ровно так же, как с банком. Должен бы вернуть причём с процентами и налоги с прибыли будут уплачены, но это уже за границами доверенности. Зачем оно надо вопрос не для этой темы. Просто отметил, что если ДКБО почистить до сути, нужная мне доверенность примерно и получается. Наверное, ДКБО успешно подписывается только потому, что никакой нотариус с ним согласия выражать не должен.
