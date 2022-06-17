Чи можна зареєструвати благодійний фонд під час війни?

Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:53

З величезною подякою ми сьогодні спостерігаємо за тим, як в Україну стікається гуманітарна та благодійна допомога з усіх куточків світу. Громадяни України й самі не стоять осторонь, активно збираючи допомогу тим, кому вона потрібна в Україні.

Зрозуміло, такий потік коштів потребує правильного регулювання та спрямування. Важливо мати можливість офіційно та легально приймати великі суми грошей та перерозподіляти їх на потреби. Для цього існує можливість створити фонд потрібного вам напряму: допомоги військовим, особам, які постраждали від військових дій, дітям, жінкам, тваринам та ін.

Всі ми сьогодні потребуємо захисту та підтримки.

Питання, як зареєструвати фонд під час війни, коли далеко не всі державні органи працюють.

КМУ ухвалив постанову №209 – Деякі питання держреєстрації в умовах воєнного стану. Згідно з цією постановою, реєстрація проводитиметься виключно тими держреєстраторами, які будуть внесені до окремого списку держреєстраторів, яким буде надано доступ до ЄДР під час воєнного стану. Зараз реєстратори вже розпочали свою роботу, списки сформовані, тож можна приступати до роботи.

Вже зараз можна подумати, як працюватиме ваш благодійний фонд:

якою буде структура органів управління;

у яких напрямах і кому саме допомагатимете;

хто вестиме бухгалтерський облік, адже його ніхто не скасує;

як кошти будуть зараховуватись і надалі ділитися на потреби та цілі фонду тощо.

По-перше, попередньо можна підготувати необхідні документи, а по-друге, підготувати план роботи фонду.

Як проходитиме реєстрація благфонду в умовах воєнного стану?

Повна екстериторіальність. Згідно з цією постановою, держреєстрацію можна буде провести незалежно від місцезнаходження юрособи.

Без адмінзбору. Власне, за створення благфонду до цього не було передбачено адмінзбору.

Подання у електронному вигляді. Документи для створення благфонду можна буде подати електронною поштою або «за допомогою інших засобів зв'язку». Але увага: документи в електронній формі мають бути створені відповідно до вимог електронного документообігу. Тобто із використанням електронного підпису.

Якщо немає електронного підпису і важко знайти нотаріуса для посвідчення довіреності або інших документів, їх можна підписати прямо при подачі у держреєстратора. Але в цьому випадку, звісно, ​​доведеться прийти особисто. Але якщо ви за кордоном, ви можете видати довіреність з правом підпису від вашого імені.

До моменту реєстрації у вас мають бути готові документи для реєстрації фонду, з урахуванням особливостей подальшої діяльності саме вашого фонду, та нюансів його структури (наприклад, якщо одним із учасників буде іноземна особа). Але бажано мати ясне розуміння, як такий фонд працюватиме в Україні у сьогоднішніх реаліях.