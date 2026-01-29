якісь дивні і багаті люди в яких були морозильні камери. Нормальні різали в грудні, коли холодно, щоб було свіже мясо на Новий рік, Різдво...
Додано: Суб 16 тра, 2026 09:39
Додано: Суб 16 тра, 2026 09:41
Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...
Додано: Суб 16 тра, 2026 09:53
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:01
не могли, бо ті фінансувались Іраном. а з Іраном розбирались, коли жили за правилами, які хтось намагається не визнавати. а саме дійсно, ніхто не атакував оцей острів Харк. алі після нападу США на Іран багато що змінилось. й Іран почав кидати каміння в скляному будинку Близького Сходу. тобто він може атакувати нафтові об'єктив сусідів, а йому ні?..
тобто технічно зруйнувати обладнання на острові можна. але це серйозна ескалація - бо це відкине весь Іран дуже сильно назад, включно з населенням. та й шкоди у відповідь Іран теж буде робити. бажано до цього не доводити, але якщо диктатура Ірану буде погрожувати далі - то як варіант можливий. навіть для США зараз.
та й ціни на нафту звісно скакнуть.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:10
Епоха США добігає кінця,і діії Трампа і Ко просто це прискорили
в найближчі 10 років Китай переплюне США в усіх аспектах (технології, економіка, геополітика, зброя і т.п). А США відповзе тихо на свій континент і максимум буде впливати на Канаду і Мексику.
Світовим гегемоном стане Китай - це вже не змінити
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 16 тра, 2026 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:14
Тому він і діяв накопичувальним ефектом....
Вам для того щоб зрозуміти як це все працює , треба перестати шукати лайно в задниці яке на життя впливає на 1% .... і почати розглядати речі які впливають глобально.
Якщо твій дохід зменшився ПІВТОРА РОКУ тому на 4% ( суми які тобі виплачуюють - ті самі, а податки збільшились на 4% )... то як ти це відчуваєш?
Перших пів року ніяк..... не купив шкарпетки які треба поміняти , змінив марку ковбаси на дешевшу, перейшов з масла на маргарин з ікри червоної на ікру кабачкову....
А далі?
Під кінець року ти виявив що кудись поділось пів-місячної зарплати за яку ти відпочивав, купував взуття(сезонний товар) і так далі....
Тобто
Є ОБЄМ ГРОШЕЙ , який забезпечує певний ОБЄМ виготовлення ТОВАРІВ/ПОСЛУГ
Завдання Держави стільки ж скільки вона забрала у того хто створює -передати тим хто Бюдетник...
Краще передати більше( але не більше ніж кілька відсотків- так званий варіант росту через накачку грошима)-але це інфляція , передавати менше-взагалі заборонено(це стагфляція)
Але у військовий час вийшло що 4% забраних - не повернули в економіку, бо ці 4% згоріли на полі бою.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:18
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
