Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 07:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

классика жанра с этими компенсациями
самое правильное решение — не давать вообще никаких компенсаций за разрушенное жилье или повреждения.
понимаю, что звучит совершенно не в духе популистского государства, которое постоянно берет на себя роль всевышнего, раздающего блага за хорошее поведение (за чужой счет)
но в реалиях тотальной войны и хронической бедности Украины это слишком расточительно. войну бы как-то довоевать, а там уже можно и над социалкой задуматься. кому там что разрушили и тд смотреть. может от рашки какие бабки еще подьедут (из арестованных активов)

в лесу в палатках или землянках никто из беженцев не живет, и то достижение. без крыши над головой не оставляют, все таки. времена тяжелые, нормальная легкая броня для солдат поважнее того, чтоб какой-то бабке квартиру выдать

вспоминается история, как на Жилянской около теплостанции развалили царский дом шахедом, так люди начали требовать жилье в том же районе, а то видите ли «мы тут привыкли, так классно, а нам предлагают на Лесном квартиры или Троещине! сами туда едьте»
еще поди и площадь чтоб не меньше была.
smdtranz
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 08:24

Самое мерзкое в таких рассуждениях — полное отсутствие понимания, что страна существует не ради бетона и телемарафона. Люди должны тихо сдохнуть, государство тебе ничего не обязано?
И хорошо, что компенсации есть и будут, не смотря на такое совковое людоедство
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 08:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недавно полицейский получил квартиру в кристалевих джерелах.
Т.е. пусть менты и тцкашники получают квартиры, зарплаты, льготы по е оселе - деньги, которые дают европейские налогоплательщики, а ты тут будешь рассказывать, что обычные граждане не достойны компенсаций?
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 08:40

  Vadim_ написав:посилання спроможні надати?
Vadim_, у нас, начебто, Гугл ще не заборонено ...можливо, не вмієте- добере,тоді покажу, як це працює:
відкриваєте сторинку google.com, в строке пошуку набираєте "які держпрограми по житлу існують в Україні" - там є всі відповіді! Не дякуйте.
Хоча, може ви с закордону... і у вас не працюють якісь амеріканськи сайти..не подумав, перепрошую...скину сюди:

Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 09:32

Бетон

нет конечно, ментам вообще не ясно с какого перепугу льготы. касательно ТЦК другая история, туда отправляют с бригад часто на несколько месяцев. это не отдельная структура с отдельным персоналом.
страна существует ради равных законов для всех и охраны их соблюдения. социальная функция вторична, так мало того, выборочные компенсации вообще нельзя считать социальной программой. за счет влияния на рынок и роста цен, компенсации за жилье делают его недоступнее, чем оно могло бы быть. ну да кого это волнует, главное ж чтоб государство что-то дало кому-то, а стратегически пусть внуки разбираются, если они вообще будут :mrgreen:
это жалкие несправедливые подачки. и дадут их как раз чаще прокурорам да чиновникам, а заплатим за все это дело мы.
а в условиях войны это чистая растрата ресурсов на третьестепенные направления.
smdtranz
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 21:53

smdtranz
Определенная логика в таких рассуждениях про не приоритетность затрат есть. Но, во-первых: у нас ни разу не военная экономика. Это очевидно. А стань она военной — отсюда все выедут. Для женщин и детей граница открыта;
Во-вторых: разве на эти программы компенсаций тратятся не западные деньги, которые просто не будут потрачены в случае отсутствия таких программ;
И в-третьих: чувствуется что такие мысли (про не приоритетность) родились явно не у бывшего жителя условного Волчанска. Представьте себя на их месте.
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 08:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людей только достали из под завалов и ничего - пляски
А выбоы нельзя

Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 16:32

Оказіваеться люди едут с центра в пригород. Взято с DOU

Складне питання. Я переїхав з центру в в ближнє передмістя після зими, з квартири, яка виморажувалась цієї зими, в домі, в який прилетів минулого року шахед. Щоб вивільнити кошти, бо зрозумів, що мені пощастило один раз, але не факт що далі не трапиться гірше... А війна і не думає продовжуватись. Довго вагався, чи взяти всі гроші та махнути на якісь Філіпіни... Але поборов це бажання і купив в передмісті іншу квартиру

Інший індивід пише
У кінці 2021 році продав квартиру, щоб докласти все що скопив і купити будинок в кілька км від Київа. Пожив там 2-3 місяца. Почалася війна. 4-5 місяців жили у Івано-Франковську. З червня 2022 по січень 2023 пожив у будинку. У січні 2023 виїхав, живу в Польщі. В ітоге за майже 5 років пожив в будинку біля місяців 10 і вже особо не маю ілюзій що у найближчи роки там побуваю.
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 17:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ого, аж дві людини :mrgreen:
Але якщо без жартів, тема цілком має право на життя ще з епохи ковіду. Є свої нюанси і мінуси, і в умовах обстрілів і відключень не завжди ситуація краще, проте все залежить від того, з якою локацією і будинком в Києві порівнювати.
Не дуже зрозуміло ваше здивування. Такі кейси і були давно і будуть
П.С. Не дуже правда зрозуміло, як там дехто планував отак взяти й махнути на Філіпіни. Навіть за ґрубі гроші вийде не тільки лиш у всіх
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:А війна і не думає продовжуватись.

А що вона думає?
Щось не бачу закінчення на горизонті.
