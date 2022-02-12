На готівковому ринку на 17 червня продовжує триматися динаміка подорожчання. Проте зараз ситуація набагато стабільніша, ніж була у 2014 — 2015 роках.
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Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав прогноз щодо гривні
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Додано: Суб 18 чер, 2022 14:37
Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав...
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Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав прогноз щодо гривні
Додано: Суб 18 чер, 2022 14:37
якщо порівнювати з 2014 роком, то ми як раз в травні-червні 2014. коли задрали ставку, спалюють резерви шаленими темпами (а корумпанти, пов*язані з овдп-пірамідою фіксуться за рахунок ЗВР), але банкопад ще не почався, і нарід ще не дуже второпав що сталося з економікою.
а щодо курсу гривні - хай пан експерт почекає півроку. спочатку маємо пройти стадію пустих банкоматів.
хоча такими темпами може і півроку буде забагато.
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