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Вже стабільніше, ніж
у 2014 році, — член Ради НБУ дав...

Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:37

Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав...

Пропонуємо до обговорення:
На готівковому ринку на 17 червня продовжує триматися динаміка подорожчання. Проте зараз ситуація набагато стабільніша, ніж була у 2014 — 2015 роках.

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Вже стабільніше, ніж у 2014 році, — член Ради НБУ дав прогноз щодо гривні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:37

якщо порівнювати з 2014 роком, то ми як раз в травні-червні 2014. коли задрали ставку, спалюють резерви шаленими темпами (а корумпанти, пов*язані з овдп-пірамідою фіксуться за рахунок ЗВР), але банкопад ще не почався, і нарід ще не дуже второпав що сталося з економікою.

а щодо курсу гривні - хай пан експерт почекає півроку. спочатку маємо пройти стадію пустих банкоматів.

хоча такими темпами може і півроку буде забагато. https://minfin.com.ua/2022/06/18/87314762/
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