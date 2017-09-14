RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15127151281512915130
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:09

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....

Хочу на такую должность. :)

Полом не вышел ... )) и возрастом ))

як там в одному старому анекдоті:
"обменялись Хрущев и Кеннеди секретаршами.
Америнская пишет - в целом все нормально, только новый шеф заставляет носить юбки все длиннее, так что совсем скоро не будет видно моих чудесных ножек
Советская пишет - работа идет нормально, только новый начальник заставляет носить юбки все короче, так что скоро будет видно мои седые яйца. Штирлиц
"
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:37

  candle645 написав:
  Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?

й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.

впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання ;)

Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.

саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:44

  Shaman написав:
  candle645 написав:
  Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?

й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.

впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання ;)

Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.

саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі 8)


Я вже 3 з половиною роки захищаю не лише себе та своїх близьких, але навіть таких як ти.
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 22:50

  candle645 написав:І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3489
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:02

  Banderlog написав:
  candle645 написав:І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач? :lol:

Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий» :mrgreen:

Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ :D
Hotab
 
Повідомлень: 16326
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:19

Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий»

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  candle645 написав:І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач? :lol:

Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий» :mrgreen:

Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ :D

Пересічений він хто?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40790
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:21

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  candle645 написав:І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач? :lol:

Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий» :mrgreen:

Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ :D

Якось не в курсі що там в Сомалі чи Намібії, але в нормальній правовій системі внутрішні регламенти не повинні протирічити Кодексам та Законам, і навіть якщо мова йде про добровільну держслужбу - протирічь повинен бути мінімум який можна перечислити на пальцях рук фрезерувальника, і щодо кожного повинен бути висновок Конституційного Суду на 10 сторінок з роз"ясненням при яких умовах та як саме подібне протиріччя може застосовуватись...

А ВР замість того, щоб належним чином виконувати свої обов"язки - тупо надала статус законів уставам РККА СС, зробивши там сугубо символічні правки типу автозаміни УРеСеРе на Україна.
Востаннє редагувалось candle645 в Нед 14 вер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:28

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Banderlog написав:а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач? :lol:

Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий» :mrgreen:

Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ :D

Пересічений він хто?

Коли? В підвалі - цивільний. В ТЦК вже військовий. Абсолютно такий самий військовий , як і той, який до цього трубив свої контракти (1-й чи 15-й, не важливо) , так само став безсрочним військовим, як і свіжоспечений.
Hotab
 
Повідомлень: 16326
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15127151281512915130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 992419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.