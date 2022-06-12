З 1 липня 2022 року вартість страхового поліса для водіїв, які раніше систематично скоювали ДТП, може бути більшою майже удвічі.
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З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від кількості ДТП, скоєних раніше водієм
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:49
З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від...
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З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від кількості ДТП, скоєних раніше водієм
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:49
Страхуется же автомобиль, а не водитель. Круто, конечно, если для тех, кто личной машины не имеет и только в исключительных случаях берёт в аренду и поэтому в аварии попадать не успевает, аренда будет дешевле на эту скидку на страховку. Но терзает смутное сомнение.
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