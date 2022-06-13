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З 1 липня вартість страхового
полісу може залежати від...

З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:49

З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2022 року вартість страхового поліса для водіїв, які раніше систематично скоювали ДТП, може бути більшою майже удвічі.

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З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від кількості ДТП, скоєних раніше водієм
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:49

Страхуется же автомобиль, а не водитель. Круто, конечно, если для тех, кто личной машины не имеет и только в исключительных случаях берёт в аренду и поэтому в аварии попадать не успевает, аренда будет дешевле на эту скидку на страховку. Но терзает смутное сомнение.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:04

Re: З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від..

У СК є доступ до баз поліції чи МТСБУ веде свою базу? Звідки вони будуть брати інфу про ДТП?
GALeon
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