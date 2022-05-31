На жаль, в аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів, а точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні ґаджети.
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У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45
У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,...
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У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45
це все розробники--це вони подорожчали в десятки раз. Скоро буде дешевше
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