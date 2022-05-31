На жаль, в аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів, а точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні ґаджети.
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У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45
У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,...
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У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45
це все розробники--це вони подорожчали в десятки раз. Скоро буде дешевше
Додано: Нед 19 чер, 2022 02:07
Re: У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:58
> Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів
If you purchase an iPhone 5 off contract, a 16GB model will cost you $649, the 32GB model $749, and $849 for the 64GB iPhone 5
649$ коштувала сама дешева модель iPhone у 2012 році. Якщо брати без контракту на 3 роки від оператора.
Сама дешева модель у 2021 році - iPhone 13 Mini за 699$.
Ну просто "гігантське" подорожчання. Це якщо не враховувати інфляцію. Бо інакше буде здешевлення за 9 років.
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