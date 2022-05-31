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У найближчі роки смартфони
можуть подорожчати настільки,...

У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45

У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,...

Пропонуємо до обговорення:
На жаль, в аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів, а точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні ґаджети.

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У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:45

це все розробники--це вони подорожчали в десятки раз. Скоро буде дешевше
serg_harkov
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 02:07

Re: У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки,

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moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:58

> Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів
If you purchase an iPhone 5 off contract, a 16GB model will cost you $649, the 32GB model $749, and $849 for the 64GB iPhone 5

649$ коштувала сама дешева модель iPhone у 2012 році. Якщо брати без контракту на 3 роки від оператора.


Сама дешева модель у 2021 році - iPhone 13 Mini за 699$.

Ну просто "гігантське" подорожчання. Це якщо не враховувати інфляцію. Бо інакше буде здешевлення за 9 років.
mib
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:57

Можуть подорожчати.
А можуть подешевшати.
Новость просто ошеломляющая
miroshniksergey
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