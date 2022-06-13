RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Євросоюз може скасувати статус
кандидата в ЄС Україні,...

Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:01

Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні,...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов'язання.

Дивися повний текст
Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні, якщо вона не виконає своїх зобов'язань
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97983
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:01

Боже, статус іще не дали, а вже погрожують, що відберуть! Що там за політики зібралися? Босота якась, гопники просто.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:09

  tapack0wal написав:Боже, статус іще не дали, а вже погрожують, що відберуть! Що там за політики зібралися? Босота якась, гопники просто.

Это было бы смешно, если бы не было грустно
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 433
З нами з: 22.01.18
Подякував: 300 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 липня вартість страхового полісу може залежати від...
R2 » Суб 18 чер, 2022 22:49
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 11:04
GALeon
В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
R2 » П'ят 17 чер, 2022 14:08
1 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 14:08
moveton
Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може...
R2 » Пон 13 чер, 2022 12:56
2 336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 21:01
sergzook1978

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (452)
19.06.2022 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.