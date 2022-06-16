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Чому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом з метою запасів після початку війни. Однак незабаром буде врожай нового року, що призведе до зниження ціни.
Дивися повний текст Чому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати зниження ціни
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Додано: Нед 19 чер, 2022 21:57
А подсолнечное масло продолжит дешеветь в ноль?
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moveton
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