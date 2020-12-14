RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чет 04 вер, 2025 11:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно :)

Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту

Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше
Чет 04 вер, 2025 12:41

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно :)

Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту

Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше

Разделить - "головой" :) Предупредить "после отключения ЭЭ - у вас два кило на квартиру" -- и пусть уже хозяева думают, что им нужнее.

Я с утренними чаями/едой как-раз и прикидывал. Но, понятно дело, нужно хотя бы неделю на ввод постоянный мониторинг повесить.

>>> скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці
Стоить будет (опять же "на глаз") еще с $500 с квартиры.

>>> Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду.
Да, генераторы за "тучные" весну/лето прямо сильно подешевели.

>>> І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Так отож... -- в январе-феврале посмотрим...
-- туда же и
>>> в квартирі на 5-10 кВт*год акум
-- если света не будет сутками/неделями - не хватит :(

Но это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...
Чет 04 вер, 2025 12:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5887090:Faceless"]Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно :)

Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту

Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше

Разделить - "головой" :) Предупредить "после отключения ЭЭ - у вас два кило на квартиру" -- и пусть уже хозяева думают, что им нужнее.

Я с утренними чаями/едой как-раз и прикидывал. Но, понятно дело, нужно хотя бы неделю на ввод постоянный мониторинг повесить.

>>> скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці
Стоить будет (опять же "на глаз") еще с $500 с квартиры.

>>> Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду.
Да, генераторы за "тучные" весну/лето прямо сильно подешевели.

>>> І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Так отож... -- в январе-феврале посмотрим...
-- туда же и
>>> в квартирі на 5-10 кВт*год акум
-- если света не будет сутками/неделями - не хватит :(

Но это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...[/quote]Якщо електрики не буде тижнями то нічого не хватить., то це не означає, що треба взагалі забити.
На кілька днів при економному споживанні 10кВт*год можна розтягувати.
А оці прикидки.
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:

Розрахунок потужності електричної підстанції для житлового багатоквартирного будинку виконується відповідно до діючих нормативів, таких як український Державний будівельний кодекс (ДБН), а також норм та стандартів енергетичної компанії, що постачає електроенергію.

Для виконання базового розрахунку визначимо основні складові споживання енергії:

Основні показники та вихідні дані для розрахунку:

Кількість квартир: 200 квартир.
Електроплити: У будинку відсутній газ, тому слід враховувати електроплити для кухонь.
Ліфти: Припустимо, у будинку кілька під'їздів, і є ліфти.
Насоси та інженерні системи: Водопостачання (насоси), освітлення та вентиляція спільних приміщень.
Коефіцієнт попиту: Не всі мешканці використовують максимум споживання одночасно. Цей коефіцієнт може становити приблизно 0.4–0.6 залежно від типу будинку.
Питомі норми споживання згідно з нормативами.

Етап 1: Питомі норми споживання електроенергії (ДБН В.2.5-23:2010)

Згідно з ДБН, споживання електроенергії на одну квартиру при відсутності газу має таку структуру (середні дані):

Електроплита: 7–12 кВт/квартира.
Освітлення квартири і побутова техніка: 2–5 кВт/квартира.
Припустимо, що середнє максимальне навантаження на одну квартиру становить 9 кВт (це максимально можливе навантаження при одночасному використанні плити, освітлення і техніки, що трапляється рідко).

Етап 2: Розрахунок загального навантаження квартир

Для 200 квартир:

Pодночасне=200×9=1800 кВт

Але використовуємо коефіцієнт попиту. Наприклад, якщо
Kпопиту = 0.4, тоді:

Pквартир = 1800×0.4=720 кВт

Етап 3: Ліфти

Для стандартного багатоповерхового будинку часто використовується ліфт потужністю 5–10 кВт. Для точного розрахунку потрібно знати кількість ліфтів. Припустимо:

Будинок має 4 під'їзди.
У кожному з них є 1 ліфт потужністю 8 кВт.
Тоді ліфти споживатимуть:

Pліфти=4×8=32 кВт

Етап 4: Насоси для водопостачання

Розрахунок залежить від висоти будинку. Наприклад, для 10-поверхового будинку насоси можуть споживати 20–30 кВт. Припустимо споживання водяних насосів — 25 кВт.


Етап 5: Освітлення та інженерію спільних приміщень

Освітлення під'їздів, коридорів, підвалів тощо визначається площею спільних приміщень. Для багатоквартирного будинку орієнтовно:

Pспільні приміщення=20–30 кВт
Припустимо середнє значення — 25 кВт.

Етап 6: Загальне навантаження

Додаємо усі компоненти:

Pзагальне=Pквартир+Pліфти+Pнасоси+Pспільні приміщення
Підставимо наші дані:

Pзагальне=720+32+25+25=802 кВт

Етап 7: Резерв і коефіцієнт запасу

Згідно з нормативами, слід врахувати коефіцієнт запасу (наприклад, 10%) на непередбачувані фактори та можливе розширення:

Pрезерв=802×1.1=882.2 кВт

Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.
Чет 04 вер, 2025 13:48

  Faceless написав:
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:
......
Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.

Итого: ваш расчет "не на глаз" показал, что хватит ровно 4х генераторов по моей ссылке :lol:
Чет 04 вер, 2025 14:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:
......
Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.

Итого: ваш расчет "не на глаз" показал, что хватит ровно 4х генераторов по моей ссылке :lol:
Ну це тільки півроботи
Ще питання проєкту, автоматики, розводки електрики
Місця на генератори і на паливо
Обслуговування (людина на ті ж генератори)
Тут вкладень буде х2 від ціни самих генераторів і це за умови, що це взагалі можливо
І тільки потім то ділиться приблизно на половину квартир (і це оптимістично).
З усіма недоліками в вигляді шуму, ремонту, заправки.
Тому якби те що можна зарезервувати акумами краще зробити акумами - миттєве переключення, нема витрат на паливо, нема складних вимог до пожежної безпеки, тихо і набагато надійніше. І принаймні воно ще довго згодиться при коротких відключеннях, на відміну від генераторів.
В квартирі ті ж акуми з інверторами можна ще поставити заряджатися вночі а віддавати вдень, так від них користь буде навіть коли відключень немає.
А скажи що скидаємося по кілька тисяч доларів на генератори, але можливо вони і не знадобляться, або працюватимуть по пару годин в день - то скидатися буде ще менше людей
Якщо по вашому посиланню 4шт - то умовно 100к долл тільки генератори. В реальності з усіма роботами і матералами дай бог щоб вкластися в 200к. Для будинку в 200 квартир при оптимістичній нормі участі 50% це по 2000 баксів разового внеску. І як я вже казав якщо це взагалі можливо, є місце де можна то все поставити згідно вимог і не доведеться тягнути кілометри дорогого кабеля
