RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям рекомендують не
поспішати продавати квартири:...

Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:17

Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири:...

Пропонуємо до обговорення:
Власникам вцілілого житла в Бучі, Ірпені та інших містах, які звільнили від російських загарбників, варто почекати з продажем нерухомості.

Дивися повний текст
Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири: кого це стосується
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97988
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:17

Дельные советы))
Но вопрос в том что если решение принято то надо продавать, содержать его в новом отопительном сезоне может быть очень дорого!
Газ во 60гр куб это будет счастье!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на квартири для українців змінили: коли...
R2 » Пон 13 чер, 2022 20:04
3 485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 08:30
p_a_l
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –...
R2 » Чет 02 чер, 2022 10:41
3 538
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 15:35
Феодал
Розміри допомоги українцям у Німеччині
R2 » Вів 31 тра, 2022 17:03
1 436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 17:03
sp1867956

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3340)
19.06.2022 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.