Власникам вцілілого житла в Бучі, Ірпені та інших містах, які звільнили від російських загарбників, варто почекати з продажем нерухомості.
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Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири: кого це стосується
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Додано: Нед 19 чер, 2022 23:17
Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири:...
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Українцям рекомендують не поспішати продавати квартири: кого це стосується
Додано: Нед 19 чер, 2022 23:17
Дельные советы))
Но вопрос в том что если решение принято то надо продавать, содержать его в новом отопительном сезоне может быть очень дорого!
Газ во 60гр куб это будет счастье!
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