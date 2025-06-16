Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Bobua
Якщо це еОселя, наприклад, то доведеться за гривні.
Якщо ж все таки вам поталанило і ви маєте валютну готівку, то за те, як їх там приймуть в банку переживайте в останню чергу. Приймуть. Можливо, не з першої спроби
Думайте краще про те, що тамошня податкова може колись спитати про їх походження. І тут треба буде знайти рішення, що краще, чи представити цю суму в якості сімейних заощаджень чи задекларувати її як продаж свого житла. Тут краще бути на зв'язку з місцевим акаунтантом, щоб не помилитися.