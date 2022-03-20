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Програють усі: і бізнес, і
громадяни – у НБУ висловили...

Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45

Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з монетарної політики Національного банку провів засідання щодо рівня облікової ставки.

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Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45

Головне що НБУ ніколи не програє
konjkov_il29
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