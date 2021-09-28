Компанія LG запустила в продаж 28-дюймовий монітор LG DualUp. Родзинка моделі полягає в нестандартному співвідношенні сторін – 16:18.
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LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18
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Додано: Пон 20 чер, 2022 21:49
LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі...
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LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18
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