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LG випустила незвичайний
«квадратний» монітор зі...

LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:49

LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG запустила в продаж 28-дюймовий монітор LG DualUp. Родзинка моделі полягає в нестандартному співвідношенні сторін – 16:18.

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LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18
R2
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Для рептилоидов у которых глаза в столбик расположены?
moveton
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  moveton написав:Для рептилоидов у которых глаза в столбик расположены?

Для трейдеров удобно. Или у кого стол узкий и горизонтально 2 монитора тяжело разместить.
Gastarbaiter
 
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