RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin до кінця року зросте
в ціні у 5 разів – прогноз

Bitcoin до кінця року зросте в ціні у 5 разів – прогноз
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 08:55

Bitcoin до кінця року зросте в ціні у 5 разів – прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Адам Бек, керівник компанії Blockstream, що спеціалізується на технології блокчейн, висловив думку в Твіттері про те, що провідний цифровий актив Bitcoin (BTC) може зрости в ціні в 5 разів до кінця року.

Дивися повний текст
Bitcoin до кінця року зросте в ціні у 5 разів – прогноз
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 08:55

Мужик сидит на крупных вложениях в крипту, вот и агитирует в надежде слиться поскорее..
andriiosypov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 17.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тактика 2014 року: в НБУ розповіли про ситуацію з...
R2 » Нед 19 чер, 2022 18:31
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 19:01
Kate0000
«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin...
R2 » Суб 18 чер, 2022 14:10
2 142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 чер, 2022 15:28
75stasstas75
Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання...
R2 » П'ят 17 чер, 2022 11:56
1 216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 11:56
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (974)
22.06.2022 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.