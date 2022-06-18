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Bitcoin до кінця року зросте в ціні у 5 разів – прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 чер, 2022 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Адам Бек, керівник компанії Blockstream, що спеціалізується на технології блокчейн, висловив думку в Твіттері про те, що провідний цифровий актив Bitcoin (BTC) може зрости в ціні в 5 разів до кінця року.
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R2
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Додано: Сер 22 чер, 2022 08:55
Мужик сидит на крупных вложениях в крипту, вот и агитирует в надежде слиться поскорее..
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andriiosypov
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