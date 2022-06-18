У березні та квітні ціна пального помітно щодень додавала у ціні, однак вже наприкінці травня вона дещо стабілізувалась.
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Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи чекати на зниження цін
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Додано: Суб 25 чер, 2022 13:38
Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи...
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Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи чекати на зниження цін
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