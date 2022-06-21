Нацбанк проаналізував, як змінилася ситуація на українському ринку нерухомості від початку повномасштабного вторгнення рф.
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Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:54
Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках...
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Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:54
А вы это зростання в каких единицах измеряли?
А нужно было в долларах измерять.
В тугриках всегда зростать будет.
Манипуляция.
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