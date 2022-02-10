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У Нідерландах збудують
тимчасовий житловий район для...

У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:30

У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише NOS.

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У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:30

Может підкажите як туда можна потрапити? ( переселенка з дитиною з Луганської обл у 2014року переїхала до Маріуполя зараз залишилися без житла, повертатися нема куди, зараз знахожуся у м. Київ)
perepeliza051070
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