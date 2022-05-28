У податковому комітеті Верховної Ради розраховують, що повернення мит і ПДВ на імпортні товари у 2,5-3 рази збільшить надходження до держскарбниці від митниці.
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Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:07
Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
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Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:30
Надеюсь, в августе будет такой же вал новостей, что хотя бы 25 лярдов в июле собрать удалось.
Додано: Чет 30 чер, 2022 07:34
Які податки з машин ??? Машин нагнали стільки що на 2 роки хватить, людей нема коштів купувати навіть це гімно що пригнали ,
Паливо , хто їздить по 57 ? А як добавлять ще пдв акциз , ціна 72? По 72 я навіть пішки буду ходити .
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:57
Но трындят, что ещё очередь на ввоз стоит Может их не для того ввозят, чтобы их тут покупали? Это ж налоговую не волнует. Главное, чтобы пошлину заплатили, а тут хоть сразу в металлолом.
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