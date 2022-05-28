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Чому парламент повернув
податки на імпорт і єврономери

Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:07

Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери

Пропонуємо до обговорення:
У податковому комітеті Верховної Ради розраховують, що повернення мит і ПДВ на імпортні товари у 2,5-3 рази збільшить надходження до держскарбниці від митниці.

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Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:30

Надеюсь, в августе будет такой же вал новостей, что хотя бы 25 лярдов в июле собрать удалось.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:34

Які податки з машин ??? Машин нагнали стільки що на 2 роки хватить, людей нема коштів купувати навіть це гімно що пригнали ,
Паливо , хто їздить по 57 ? А як добавлять ще пдв акциз , ціна 72? По 72 я навіть пішки буду ходити .
tugrtolik83
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:57

  tugrtolik83 написав:Які податки з машин ??? Машин нагнали стільки що на 2 роки хватить, людей нема коштів купувати навіть це гімно що пригнали

Но трындят, что ещё очередь на ввоз стоит :D Может их не для того ввозят, чтобы их тут покупали? Это ж налоговую не волнует. Главное, чтобы пошлину заплатили, а тут хоть сразу в металлолом.
moveton
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