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Як після вручення повістки
офіційно отримати звільнення...

Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:00

Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Проте отримання повістки ще означає призив на службу. Отримати звільнення можна після проходження медичного огляду.

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Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:00

А ще дообстеження з перебуванням на стаціонарі у разі необхідності..після чого складається акт, з яким головний лікар по тцк складає висновок про вашу непридатність з виключенням з військового обліку
sabotag1985
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