Проте отримання повістки ще означає призив на службу. Отримати звільнення можна після проходження медичного огляду.
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Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
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Додано: Чет 30 чер, 2022 07:00
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...
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Дивися повний текст
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
Додано: Чет 30 чер, 2022 07:00
А ще дообстеження з перебуванням на стаціонарі у разі необхідності..після чого складається акт, з яким головний лікар по тцк складає висновок про вашу непридатність з виключенням з військового обліку
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