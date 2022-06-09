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Як підвищення облікової ставки вплинуло на кредити та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 чер, 2022 09:35
Пропонуємо до обговорення:
У червні Національний банк України суттєво підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Вслід за нею поступово зростуть ставки за депозитами, а вплив на кредитні ставки не буде критичним для позичальників.
Дивися повний текст Як підвищення облікової ставки вплинуло на кредити та депозити - пояснення НБУ
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:35
звучить красиво, але економічної мотивації для банків я щось не бачу стримувати сильно кредитні ставки при піднятті ставок по депозитам і вартості рефінансу
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ruslan42212
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