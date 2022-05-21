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«Транспорт майбутнього»:
представлено концепт летючого...

«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:32

«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого...

Пропонуємо до обговорення:
Sky Cruise — це літаючий готель на атомній енергії, створений Хашемом Аль-Гайлі, єменським інженером, який представив своє бачення літака зі штучним інтелектом, здатного перевозити до 5000 пасажирів та повністю змінити індустрію готелів та авіації.

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«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого готелю Sky Cruise (відео)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:32

"супер-пупер" самолёт, из бородатого анекдота:

Стюардесса:
- Уважаемые пассажиры, приветствуем Вас на борту нашего нового супер-пупер авиолайнера. На первом этаже у нас находится теннисный корт и бассейн, на втором футбольное поле и кинотеатр, на третьем казино и ресторан...
- А сейчас попрошу всех пристегнуть ремни, мы ПОПРОБУЕМ, со всей этой х*йнёй на борту, взлететь...
alexk_dpua
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