|
|
|
«Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:32
Пропонуємо до обговорення:
Sky Cruise — це літаючий готель на атомній енергії, створений Хашемом Аль-Гайлі, єменським інженером, який представив своє бачення літака зі штучним інтелектом, здатного перевозити до 5000 пасажирів та повністю змінити індустрію готелів та авіації.
Дивися повний текст «Транспорт майбутнього»: представлено концепт летючого готелю Sky Cruise (відео)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98050
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:32
"супер-пупер" самолёт, из бородатого анекдота:
Стюардесса:
- Уважаемые пассажиры, приветствуем Вас на борту нашего нового супер-пупер авиолайнера. На первом этаже у нас находится теннисный корт и бассейн, на втором футбольное поле и кинотеатр, на третьем казино и ресторан...
- А сейчас попрошу всех пристегнуть ремни, мы ПОПРОБУЕМ, со всей этой х*йнёй на борту, взлететь...
-
alexk_dpua
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|