RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Luxoft покидає
російський ринок

Luxoft покидає російський ринок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:10

Luxoft покидає російський ринок

Пропонуємо до обговорення:
До кінця червня IT-компанія Luxoft повністю вийде з російської федерації.

Дивися повний текст
Luxoft покидає російський ринок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98052
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:10

В чем проблема то выйти?
Взяли кредитов по максиму, распродажи основные фонды, перевели критичный персонал на другие фирмы, и объявили фирму банкротом.
Тёрки по контрактам форс-мажор.
А по факту галера лохософт работает в мордоре, пока гибнут украинцы.
Все эти рассказы о трудностях выхода бизнеса с раши, сказки для лохов.
Просто у некоторых есть моральные качества и яйца, а у других это заговаривания лоховских ушей своими сказками.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Hyundai виводить на ринок кросовер вартістю менше 10...
R2 » Пон 20 чер, 2022 14:25
1 200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 14:25
konjkov_il29
Словаччина готова платити за російський газ рублями
R2 » Нед 03 кві, 2022 20:45
1 391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 кві, 2022 20:45
straponesa
Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ...
R2 » Чет 24 бер, 2022 15:52
2 638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 23:36
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3446)
01.07.2022 09:18
Рынок ОВГЗ (3370)
01.07.2022 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.