До кінця червня IT-компанія Luxoft повністю вийде з російської федерації.
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Luxoft покидає російський ринок
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:10
Luxoft покидає російський ринок
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Luxoft покидає російський ринок
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:10
В чем проблема то выйти?
Взяли кредитов по максиму, распродажи основные фонды, перевели критичный персонал на другие фирмы, и объявили фирму банкротом.
Тёрки по контрактам форс-мажор.
А по факту галера лохософт работает в мордоре, пока гибнут украинцы.
Все эти рассказы о трудностях выхода бизнеса с раши, сказки для лохов.
Просто у некоторых есть моральные качества и яйца, а у других это заговаривания лоховских ушей своими сказками.
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