Від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації
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У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни законно можуть потрапити до нашої країни
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:27
У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни...
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Дивися повний текст
У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни законно можуть потрапити до нашої країни
Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:27
вам потрібно було повністю подати коментар Голови Прикордонної Служби , щоб ми мали змогу оцінити незрівнянну гопницьку манеру спілкуватись цього пана. Йопаний сором
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