Понад 50% вакансій з працевлаштування у червні 2022 року географічно знаходяться у двох ключових містах — Києві та Львові.
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50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:41
50% вакансій зосереджені у двох містах України: де...
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Дивися повний текст
50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:01
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