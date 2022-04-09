Слід мати на увазі, що відправити велосипед чи бампер можна лише через спеціально виділені для прийому таких посилок поштові відділення.
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«Укрпошта» почала приймати до відправки велосипеди та інші габаритні вантажі
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Додано: Вів 05 лип, 2022 01:35
«Укрпошта» почала приймати до відправки велосипеди...
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«Укрпошта» почала приймати до відправки велосипеди та інші габаритні вантажі
Додано: Вів 05 лип, 2022 01:35
Если крупногабаритные посылки - это "массой до 30 кг" (колечко в несколько грамм - это тоже получается крупногабарит, но да ладно), а предельный вес посылки 600 кг, то как называются посылки от 30 до 600 кг? Или вес на какой-то более крупной планете измеряется, где 30 кг массы весят 600 кгс?
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