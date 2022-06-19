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Bitcoin прогнозують падіння на 20−40% до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лип, 2022 22:43
Пропонуємо до обговорення:
Зважаючи на економічну ситуацію в США, де найближчим часом очікується рецесія, ціна на криптовалюту № 1 продовжить падати — до такого висновку дійшли аналітики Cane Island Alternative Advisors.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:43
пирамидные страдания...пирамидам рушится..
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