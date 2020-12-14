RSS
Вів 16 вер, 2025 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотелось бы на спецификацию той ванны посмотреть
В доме с несущими стенами где сортир максимум метров 6(когда стену между горшком и умывальником выбили)
Или там вместо кухни сделали ванную и для начала у окна поставили джакузи тысяч за 30, а потом пошла венецианская мозаика на потолок?
Вів 16 вер, 2025 11:18

  rjkz написав:Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?

А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..

р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...

В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.

Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
Вів 16 вер, 2025 11:26

  won написав:
  rjkz написав:Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?

А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..

р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...

В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.

Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.

Штаты, в плане финансов - забавные... Чего только ихние "прокатчики" кредиток стоят.
И тут они тоже выпендрились: всякие Venmo/PayPal, Zelle.
Предположу, что дело в банковских комиссиях...

А в этой стране банковские переводы не взлетели (в свое время) из-за чудовищно низкой скорости и откровенно де*** системы реквизитов: для одного платежа нужно ТРИ реквизита: номер банка, номер счета, номер клиента :twisted:
2
Вів 16 вер, 2025 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517
1
Вів 16 вер, 2025 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

В грейте девахи то, что нужно
2
2
Вів 16 вер, 2025 14:04

  kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517

минулого тижня постили, що метра не буде
1
3
Вів 16 вер, 2025 14:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури столиці: наступний етап – будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину

Уже сьогодні він з’єднує лівий і правий береги Києва, забезпечує рух як приватного, так і громадського транспорту.

Наступний крок – будівництво з’їзду на Поділ, що допоможе розвантажити трафік та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро – від "Глибочицької" до "Райдужної". Лінія включатиме 6 станцій, серед яких – 3 безпосередньо в конструкціях мосту.

Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Частину підготовчих робіт уже виконали. Далі – з’їзд на Поділ і старт робіт для запуску метро на Троєщину.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4458531517

минулого тижня постили, що метра не буде
хто, Бахматов?)
1
