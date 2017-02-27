RSS
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 33
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
18%
6
41,50-42,00
45%
15
42,00-42,50
12%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:02

Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ви теж доєдналися до теорії "Київ Фейслеса"?

1 куо - це й близько не київські зп. Київ фейслесса, якщо я правильно розумію ваш сленг - це 4-5 куо та вище

Ні, Київ фейслеса - таксисти, кухарки, електрики - які мають понад 3 кує в місяць.
Ви тільки не забувайте, що це суто ваші фантазії.
І автором терміну доречі був не я
І в оригінальному формулюванні не звучало ні про які "вище 3 куо"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:52

  moveton написав:
  greenozon написав:https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114

Намана. У государства ведь своих денег нет, поэтому оно не обеднеет. Зато "В Україні скоротилася кількість платників податків" поэтому на лишних полтора лярда добровольно скинутся оставшиеся патриоты, как на госуслугу, которой все воспользовались. (голосом собачки из Star Control 3) "We'll work harder!"

Почекайте, люди виїхали і перестали бути платниками податків, це факт, але вони і не користуються жодними державними послугами - ні дорогами, ні інфрастуктурою, ні медициною ітд. На них держава не витрачає ні копійки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 01:58

  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU



прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита».
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ
Востаннє редагувалось smdtranz в Пон 15 вер, 2025 10:10, всього редагувалось 2 разів.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 09:31

  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:03

  Shaman написав:
  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114

PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU

прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому
whois2010
 
Повідомлень: 981
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:08

  whois2010 написав:
  Shaman написав:
  smdtranz написав:прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому


та понятно, что журналистский п*деж это одно, а реальность там хз какая. кто украл/не украл и тд пусть разбирается суд.
просто интересно, что мир тесен) вчера ты чиновник/возможно фунт, сегодня вступил в ТрО, а завтра командующий силами БПлА)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:27

  smdtranz написав:
  whois2010 написав:
  Shaman написав:smdtranz
прикольно что в последней статье идется о некоем мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита.
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

ось як механізм вкиду працює... 8)

Нє только лішь всє способни заглянуть в будущєє.
Статя від 2014р. Який ще вкид. В біографії самого Бровді є інформація і про зернобізнес , і про співпрацю з Китаєм. Те, що він зараз герой, не виключає його можливих злочинів в минулому

та понятно, что журналистский п*деж это одно, а реальность там хз какая. кто украл/не украл и тд пусть разбирается суд.
просто интересно, что мир тесен) вчера ты чиновник/возможно фунт, сегодня вступил в ТрО, а завтра командующий силами БПлА)

але хтось же написав - що вкрав, й це не журналіст... а там вкрав/не вкрав - нехай людина доводить, в головах залишиться вкрав - я ж кажу, саме так працює "чорний піар".

здається, цей кредит часів Яника? нагадаю, тоді не було незалежних шахраїв в держструктурах, все йшло в одну кишеню.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 15:57


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 06:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кабінет Міністрів України у проєкті Державного бюджету на 2026 рік (№ 14000) заклав прогноз середнього офіційного курсу гривні до євро. Згідно з додатком «Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік», у 2025 році середній курс очікується на рівні 45,8 грн/євро, а у 2026 році - 49,4 грн/євро.
Це перший випадок, коли в проєкті бюджету зафіксовано саме прогноз курсу євро. Важливо, що більшість ставок акцизів в Україні встановлені у євро, проте раніше уряд обмежувався лише прогнозними показниками щодо долара США.
Водночас слід підкреслити: як і «бюджетний курс» долара, закладений показник курсу євро не впливає на рішення Національного банку України. Формування валютного курсу є виключною компетенцією центробанку. https://biz.nv.ua/ukr/finance/kurs-yevr ... 45237.html

Якщо би НБУ умовно зафіксувався на євро і тримав якийсь курс, то відповідно це би створювало у нас ілюзію волатильності долара, що додатково би знижувало його популярність у пересічних. Але для курсової стабільності потрібно ще:
наступного року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж 2025-го. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить €16 млрд. https://tsn.ua/groshi/chy-vystachaye-uk ... 13443.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Апеляційний суд відхилив спробу Трампа усунути з посади членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук
Апеляційний суд постановив, що Ліза Кук може залишатися членкинею Ради керівників Федеральної резервної системи США, відкинувши спроби президента Дональда Трампа усунути її безпосередньо перед ключовим голосуванням щодо відсоткових ставок.

Очікується, що адміністрація Трампа швидко звернеться до Верховного суду в останній спробі усунути Кук. Наступне дводенне засідання ФРС для розгляду наступного кроку щодо процентної ставки розпочнеться сьогодні вранці.

Видання зазначає, що кампанія Білого дому з усунення Кук є безпрецедентною спробу змінити керівну раду ФРС, що складається з семи членів, яка була створена як незалежний від політики орган. Жоден президент не звільняв чинного голову ФРС за 112-річну історію агентства.

мені здається, що Трамп обрав не ту кандидатуру - звільнити чорношкіру жінку за надуманими приводами - це ще для США занадто 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
