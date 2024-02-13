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План відновлення України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:57
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:42
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України
Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?
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