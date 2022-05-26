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"Нафтогаз" не зможе власними
силами обслужити 12...

"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:35

"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка у Facebook.

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\"Нафтогаз\" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:36

С такими "экспертами" далеко не уйдёшь.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:47

Re:

Прошу прирівняти компанії нафтогази та обленерго до внутрішніх ворогів України, це два розплідника корупції на найвищому рівні.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:48

Re:

Броньовані позашляховики самостійно вони купити можуть за лям євро, а обслужити - не можуть. Біда із цим НГ.
копейка
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