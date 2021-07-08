Колишню заступницю начальника одного з відділень АТ «Укрпошта» у Києві судитимуть за привласнення поштових марок на суму 800 тис. грн.
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Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на 800 тис. гривень
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Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:59
Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення...
Пропонуємо до обговорення:
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Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на 800 тис. гривень
Додано: П'ят 08 лип, 2022 16:00
Она марки "Русский военный корабль - всьо!" в 2019м году присвоила? За такое нобелевку давать надо, но можно заодно и посадить.
Додано: П'ят 08 лип, 2022 16:14
Re: Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення...
надо же, Барбакару не выдумал
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