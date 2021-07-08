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Екс-співробітницю Укрпошти
судитимуть за привласнення...

Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:59

Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення...

Пропонуємо до обговорення:
Колишню заступницю начальника одного з відділень АТ «Укрпошта» у Києві судитимуть за привласнення поштових марок на суму 800 тис. грн.

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Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на 800 тис. гривень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 16:00

Она марки "Русский военный корабль - всьо!" в 2019м году присвоила? За такое нобелевку давать надо, но можно заодно и посадить.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 16:14

Re: Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення...

надо же, Барбакару не выдумал
cohan
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