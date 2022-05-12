Потерпілим завдано збитки на суму близько 1,4 млн гривень.
Дивися повний текст
Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лип, 2022 13:33
Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|