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Киянин взяв в оренду 16
автомобілів і продав їх

Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:33

Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх

Пропонуємо до обговорення:
Потерпілим завдано збитки на суму близько 1,4 млн гривень.

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Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:33

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