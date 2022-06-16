Розцінки американської валюти на чорному ринку продовжують повзти вгору
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Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:11
Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
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Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
Додано: Пон 11 лип, 2022 15:11
Та ну не може бути! Адже місяць тому інший аналітик вангував, що долар буде падати і дійде до 33. Тому що ж "платіжний баланс"! https://news.finance.ua/ua/dolar-pochne-padaty-analityk-rozpoviv-koly-chekaty-na-zmicnennya-hryvni :))
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