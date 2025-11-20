|
|
Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 7 січня на рівні 42,56 грн, що стало рекордним показником. Водночас коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають переважно сезонний характер.
Чому курс долара б'є рекорди — пояснення експерта
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:58
"Якщо зростання курсу відбувається навіть на 50 копійок при курсі долара 42−43 гривні, то ця різниця становить менше одного відсотка"
Вот с такой совсем не школьной арифметикой и живём.
