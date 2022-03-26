RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Японії створили «кафе проти
прокрастинації»: його не...

У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49

У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно у TikTok завірусилось відео із японським закладом, який позиціонує себе як «кафе проти прокрастинації».

Дивися повний текст
У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98096
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49

Раньше контора, требующая раз в час отчитываться о проделанной работе считалась адским местом. Хотя бы потому, что, если работа пошла, то отвлечение на что-то другое полностью её сбивает. А тут самому оплачивать (вряд ли кафе бесплатное) надсмотрщика, который будет тебя терзать раз в 10 минут? Странные люди японцы.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на...
R2 » Вів 17 тра, 2022 09:49
1 371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 тра, 2022 13:23
olexiy_ogryzko
Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри...
R2 » Сер 04 тра, 2022 22:24
1 240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 22:24
Nickoss1
У росії почали вживати заходів проти масової втечі за...
R2 » Суб 26 бер, 2022 14:31
2 668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:39
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.