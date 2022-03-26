Нещодавно у TikTok завірусилось відео із японським закладом, який позиціонує себе як «кафе проти прокрастинації».
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У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49
У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не...
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У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49
Раньше контора, требующая раз в час отчитываться о проделанной работе считалась адским местом. Хотя бы потому, что, если работа пошла, то отвлечение на что-то другое полностью её сбивает. А тут самому оплачивать (вряд ли кафе бесплатное) надсмотрщика, который будет тебя терзать раз в 10 минут? Странные люди японцы.
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