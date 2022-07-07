Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.
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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:09
Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...
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Дивися повний текст
Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
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