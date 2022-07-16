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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:27
presto написав:R2
гонят аленей
утром до обеда 36,6, сейчас 37,2 -а шо такэ?
Это чуть повышенная температура.
Ближе к осени в связи с ковидом) жар у больного будет нарастать.
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antey1969
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:44
antey1969
Востаннє редагувалось presto
в Чет 21 лип, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:45
antey1969 написав: presto написав:R2
гонят аленей
утром до обеда 36,6, сейчас 37,2 -а шо такэ?
Это чуть повышенная температура.
Ближе к осени в связи с ковидом) жар у больного будет нарастать.
ага к обеду до 40 подскочила
но уже сбили, ох уж эти "больные"
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presto
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